Zyrtare/ Kristjan Asllani prezantohet si lojtar i Torinos
Mesfushori i Kombëtares shqiptare, Kristjan Asllani, është prezantuar sot si lojtar i Torinos në Serie A. 23-vjeçari largohet nga Interi pas tre vitesh dhe i bashkohet klubit “granata” në formë huazimi njëvjeçar, kundrejt 1.5 milionë eurove, me të drejtë blerjeje përfundimtare në bazë të paraqitjeve për 12.5 milionë euro.
Në rast të aktivizimit të kësaj klauzole, kontrata e Asllanit do të zgjatet edhe për tre vite të tjera. Edhe pse vizitat mjekësore u kryen katër ditë më parë, një vonesë në dokumentacion bëri që prezantimi zyrtar të realizohej vetëm sot.
Ndërkohë, Interi do të përballet pikërisht me Torinon në Milano, por Asllani dhe mbrojtësi shqiptar Ardian Ismajli nuk do të jenë ende gati për skuadrën e Ivan Jurić.
Asllani u përfol gjatë verës për një transferim të mundshëm te Real Betis, Bologna apo Fiorentina, por në fund Torino arriti marrëveshjen me Interin. Ky hap pritet t’i japë mesfushorit më shumë minuta në fushë dhe mundësi për të treguar potencialin e tij.