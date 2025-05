Zyrtare, i preferuari i Contes transferohet te Tottenham, vjen nga Serie A

Destiny Udogie është lojtar i Tottenham. Mbrojtësi 19 vjeccar ka firmosur me Spurs deri në vitin 2027.

Udogie vjen nga Udinese, sakaq më parë ka luajtur edhe për Veronën. Italiani ra në sytë e Antonio Contes që në vitin e kaluar, ku në Udine ishte një titullar i padiskutueshëm.

“Ne jemi të kënaqur të njoftojmë nënshkrimin e përhershëm të Destiny Udogie nga Udinese.

Mbrojtësi ka rënë dakord për një marrëveshje që do të zgjasë deri në vitin 2027 dhe do të kthehet në skuadrën e Serisë A në formë huazimi për pjesën e mbetur të sezonit 2022/23” – Shkruan klubi me seli në Londër.

Tottenham, pas disa afrimesh të rëndësishme, lëviz sërish në merkato./BW