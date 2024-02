Zbulohet skuadra e re e Armando Brojës

Armando Broja do të vazhdojë pjesën e mbetur të sezonit te Fulhami, që ra dakord me Chelsean për huazimin e pastër të sulmuesit shqiptar deri në verë për shumën 4 mln paund.

22-vjeçari u kërkua edhe nga Wolves, Milan dhe Atletico Madrid, por në fund zgjodhi skuadrën londineze, aty ku do të marrë minuta dhe do të luajë rregullisht.

Për t’u paraqitur në formë të mirë fizike në Euro 2024 me kombëtaren shqiptare. Gazetari i The Guardian, Jacob Steinberg zbulon një detaj interesant në lidhje me akordin mes dy klubeve angleze.

Merr lajme ekskluzive në Whatsapp Doni të informoheni të parët për lajme ekskluzive? Bashkohuni me grupin tonë në Whatsapp duke klikuar këtu.

Nëse Broja luan më pak se gjysmën e ndeshjeve të skuadrës së re, atëherë drejtuesit e Fulhamit nuk do të paguajnë asnjë cent në arkat e Chelseat.

Një gjë e tillë është e vështirë të ndodhë. Fulhami e kërkoi me ngulm Brojën, te kualiteti dhe cilësitë e të cilit beson shumë.

Dhe tifozët shqiptarë shpresojnë që sulmuesi i Kombëtares të rigjejë sa më shpejt formën më të mirë fizike dhe golat në aventurën e tretë në Premier League./ Super Sport