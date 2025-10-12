LEXO PA REKLAMA!

SHKARKO APP

App Store
Google Play

LajmiFundit merr pjesë në programe të ndryshme marketingu ku mund të përfitojë komisione për produktet e zgjedhura në artikujt e publikuar.

Created & Monetized by
ENGLISH

“Xhindosen” serbët, humbja në shtëpi u ul kokën! Sherr pas përfundimit të ndeshjes

Lajmifundit / 12 Tetor 2025, 08:04
Sport

“Xhindosen” serbët, humbja në shtëpi u ul kokën!

Ndeshja Serbi-Shqipëri, e cila përfundoi në favorin e shqipeve, u prit në mënyrën më të keqe nga tifozët serbë.

Pas përfundimit të ndeshjes, një sherr ka ndodhur në shkllët e stadiumit.

Kanë qenë forcat serbe, ato që kanë ndërhyrë menjëherë, që situata të mos përshkallëzohej.

Ndërkohë që gjatë gjithë ndeshjes, tifozët serbë kanë qenë të tensionuar, situatë që e kanë shoqëruar me brohoritma urrejtjeje ndaj shqiptarëve.

ME TE LEXUARAT

NA SHKRUAJ

Portali Lajmifundit sjell Lajme nga Shqipëria, rajoni dhe bota në kohë rekord. Ju lutemi na kontaktoni nëse doni të kontribuoni me informacione të vlefshme për publikim në portalin tonë.

Kliko për më shumë informacion