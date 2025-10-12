“Xhindosen” serbët, humbja në shtëpi u ul kokën! Sherr pas përfundimit të ndeshjes
Ndeshja Serbi-Shqipëri, e cila përfundoi në favorin e shqipeve, u prit në mënyrën më të keqe nga tifozët serbë.
Pas përfundimit të ndeshjes, një sherr ka ndodhur në shkllët e stadiumit.
Kanë qenë forcat serbe, ato që kanë ndërhyrë menjëherë, që situata të mos përshkallëzohej.
Ndërkohë që gjatë gjithë ndeshjes, tifozët serbë kanë qenë të tensionuar, situatë që e kanë shoqëruar me brohoritma urrejtjeje ndaj shqiptarëve.