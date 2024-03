Vllaznia në mëshirë të fatit, Xhaferri: Nëse unë jam problemi, largohem menjëherë

Skuadra e Vllanizë nuk ishte me fat këtë sezon. Numëron vetëm 7 pikë dhe ka humbur vendin e parë në tabelën e klasifikimit. Gjithashtu, frika është se kjo skuadër mbetet mbetjes jashtë kupave të Europës. Mësohet se shkak mund të jenë borxhet e shumta të Vllaznisë, që janë akumuluar ndër vite dhe për to duhet një marrëveshje me Tatimet.

Sponsori i Vllaznisë, Alban Xhaferi, ka bërë një postim në rrjetet sociale dhe tifozët e shprehin shqetësimin e tyre për licencimin e klubit për të luajtur në kupat e Europës. Xhaferi është i qartë, duke u shprehur se ai problem nuk është në dorën e tij dhe vetëm privatizimi i shpejtë mund ta sjellë një zgjidhje.

Më pas në postimin e sponsorit të kuqebluve bëhen edhe krahasime me Tiranën, por Xhaferi këmbëngul se janë në kushte krejt të ndryshme dy klubet. Një tifoz nuk ngurron t’i thotë edhe të hapë krahun, nëse nuk e zgjidh dot çështjen e licencimit.

Merr lajme ekskluzive në Whatsapp Doni të informoheni të parët për lajme ekskluzive? Bashkohuni me grupin tonë në Whatsapp duke klikuar këtu.

Përgjigja e Xhaferit nuk pëlqehet nga të gjithë, por ai është i qartë më pas. “Nëse jam unë problemi i Vllaznisë, largohem menjëherë”, shkruan sponsori i Vllaznisë, i cili privatizimin e shikon si shpëtimin e klubit shkodran nga shumë probleme.