Vjen përforcimi i radhës në mesfushë, Interi zyrtarizon në minutat e fundit të merkatos rivalin e ri të Asllanit

Interi e ka mbyllur merkaton në Itali me një transferim të fundit, duke përforcuar akoma dhe më shumë mesfushën.

Davi Klasen do të jetë futbollisti më i ri i zikaltërve, duke u bashkuar kështu nga skuadra e Ajaksit dhe do të firmosë një kontratë dy-vjeçare.

Kjo gjë do t’i krijojë dhe më shumë probleme Kristjan Asllanit, i cili do të ketë një rival të ri në mesfushë dhe gjithashtu do ta ketë të pamundur të largohet tashmë nga zikaltrit, me merkaton e cila është mbyllur përfundimisht në Itali.