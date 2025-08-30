Vjedhje në aeroport, arrestohen dy sportistet e njohura
Një episod i pakëndshëm përfshiu notaret italiane Benedetta Pilato dhe Chiara Tarantino, të cilat u ndaluan në aeroportin e Singaporit, pas përfundimit të Kampionatit Botëror të Notit dhe një pushimi në Bali.
Sipas autoriteteve lokale, kamerat e sigurisë i kanë filmuar teksa vendosnin disa objekte të marra nga një dyqan brenda aeroportit në çantën e Pilatos.
Të dyja u ndaluan nga policia pak para se të hipnin në avion për të shkuar drejt Italisë dhe kaluan disa orë nën arrest, deri në ndërhyrjen e Ambasadës Italiane dhe të Ministrisë së Jashtme italiane. Pas sqarimeve të dhëna, ato morën një leje të posaçme për t’u kthyer në Itali, duke shpëtuar vetëm me një paralajmërim.
Në një reagim publik, Benedetta Pilato deklaroi se nuk ka pasur kurrë qëllim të kryejë veprime të papërshtatshme dhe theksoi se gjithçka ka ndodhur pa dashje. “Kam bashkëpunuar plotësisht me autoritetet dhe kam qenë transparente. Kush më njeh, e di sa shumë vlerësoj ndershmërinë dhe sportin“, tha ajo.
Ndërkohë, Federata Italiane e Notit ka reaguar me një deklaratë, ku thekson se ngjarja ka ndodhur jashtë aktiviteteve zyrtare dhe gjatë një periudhe pushimesh, duke shtuar se do ta vlerësojë me kujdes këtë çështje në vijim.