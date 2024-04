Ja pse Barcelona duhet të fitojë patjeter kundër Villarealit...

Luis Enrique ka thënë se nuk do ta kenë të lehtë ndaj Villarealit në ‘El Madrigal’.

Të dielën duke filluar nga ora 16:00, Villarreal pret në ‘El Madrigal’ Barcelonën në top formë, e cila kërkon një tjetër fitore për ta regjistruar ndeshjen e 39’të pa humbje.

Përveç kësaj, Barcelona do të kërkojë me çdo kusht tre pikë në ‘El Madrigal’ për shkak të dështimit të Atletico Madridit, ku do të shkonte në 11 pikë diferencë me vendin e dytë.

“Janë një nga ekipet më të mira në ligë. Ata punojnë shumë dhe bëjnë lojë kolektive. Janë shumë mirë të organizuar dhe kanë një mbrojtje të fuqishme. Ne duhet të koncentrohemi në këtë ndeshje dhe të largohemi nga ‘El Madrigal’ me tri pikë”, ka deklaruar Luis Enrique.Express