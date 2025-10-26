VIDEO/ Ndërhyn edhe policia, sherr masiv te Real Madrid-Barcelona! “El Clasico” prodhon gjithçka
Real Madrid ka mposhtur Barcelonën me rezultatin 2-1. Fati i takimit u vendos që në pjesën e parë ku u shënuan të gjithë golat në stadiumin “Santiago Bernabeu”.
Ishin minutat e fundit, kur Pedri mori kartonin e dytë të verdhë dhe duhet të largohej nga fusha e blertë. Nga ky moment kishte sherr masiv mes pankinave të Realit dhe Barçës.
Për të mbyllur gjithçka, duhej ndërhyrja e policisë. Po ashtu ra në sy trajneri Çabi Alonso, që duhet të kontrollonte Vinicius.
Ekipet dhe stafet respektive duket se kishin lënë gjëra pa sqaruar dhe menjëherë pas vërshëllimës përfundimtare, skenat u përsëritën. Kjo sfidë “El Clasico” i pati të gjitha, nga fillimi deri në fund të rreth 100 minutave.
Reali mori 3 pikë të arta në garën për kthimin e titullit kampion në Madrid. Tashmë Barcelona ndodhet 5 pikë pas dhe ka humbur mjaft terren.