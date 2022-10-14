VIDEO/ Myrto Uzuni është thjesht mbrësëlënës, shijoni magjinë me gjysmëroveshatë të sulmuesit shqiptar
Myrto Uzuni po kalon një sezon fantastik te Granada. Sulmuesi shqiptar po vazhdon shkëlqimin e tij në Spanjë edhe pas pushimit të Kombëtareve. Lojtari nga Berati ka dhuruar asist në minutën e 9 të takimit, ndërsa në të 27-n ka gjetur rrugën e rrjetës me një gol spektakolar me kokë.
Myrto Uzuni është thjesht mbresëlënës. Sulmuesi kuqezi ka shënuar golin e dytë personal në ndeshjen e sotme që Granada po fiton me rezultatin 3-0 kundër Sportingut të Gijonit. 25-vjeçari ka shënuar një gol mahnitës në minutën e 52-të të takimit.
Uzuni ka shfrytëzuar më së miri një asist të ardhur në zonë. Lojtari nga Berati kërcen në ajër dhe me një gjysmëroveshatë e ndal topin në rrjetë. Një sezon me shifra impresionuese, që pritet të rezervojë të tjerë gola për futbollistin e Kombëtares shqiptare.
