LEXO PA REKLAMA!

SHKARKO APP

App Store
Google Play

LajmiFundit merr pjesë në programe të ndryshme marketingu ku mund të përfitojë komisione për produktet e zgjedhura në artikujt e publikuar.

Created & Monetized by
ENGLISH

VIDEO/ Myrto Uzuni është thjesht mbrësëlënës, shijoni magjinë me gjysmëroveshatë të sulmuesit shqiptar

Lajmifundit / 14 Tetor 2022, 09:50
Sport

VIDEO/ Myrto Uzuni është thjesht mbrësëlënës,

Myrto Uzuni po kalon një sezon fantastik te Granada. Sulmuesi shqiptar po vazhdon shkëlqimin e tij në Spanjë edhe pas pushimit të Kombëtareve. Lojtari nga Berati ka dhuruar asist në minutën e 9 të takimit, ndërsa në të 27-n ka gjetur rrugën e rrjetës me një gol spektakolar me kokë.

Myrto Uzuni është thjesht mbresëlënës. Sulmuesi kuqezi ka shënuar golin e dytë personal në ndeshjen e sotme që Granada po fiton me rezultatin 3-0 kundër Sportingut të Gijonit. 25-vjeçari ka shënuar një gol mahnitës në minutën e 52-të të takimit.

Uzuni ka shfrytëzuar më së miri një asist të ardhur në zonë. Lojtari nga Berati kërcen në ajër dhe me një gjysmëroveshatë e ndal topin në rrjetë. Një sezon me shifra impresionuese, që pritet të rezervojë të tjerë gola për futbollistin e Kombëtares  shqiptare.

Uzuni shkon në kutoën e 8 golave të shënuar për këtë sezon, duke udhëhequr listën e golashënuesve në La Liga 2. Granada po udhëheq me rezultatin 2-0 kundër Sportingut të Gijonit, ndërsa mbetet ende pa u përfunduar pjesa e parë.

Sulmuesi shqiptar arriti të shënojë golin e dytë për Gramada-n në ndeshjen e kësaj të enjteje ndaj Gijon, ndërsa realizoi edhe në minutën e 50 golin e tretë për skuadrën e tij dhe të dytin personal në këtë sfidë.

Me këto dy realizime, Uzuni ka shkuar në kuotën e 8 golave në kategorinë e dytë në Spanjë.Myrto Uzuni është rikthyer te goli në kategorinë e dytë në Spanjë me skuadrën e Granada-s.



 

 

ME TE LEXUARAT

NA SHKRUAJ

Portali Lajmifundit sjell Lajme nga Shqipëria, rajoni dhe bota në kohë rekord. Ju lutemi na kontaktoni nëse doni të kontribuoni me informacione të vlefshme për publikim në portalin tonë.

Kliko për më shumë informacion