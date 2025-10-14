Shqipëri-Jordani, barazim me një gol dhe autogol në miqësore
Shqipëri 1-1 Jordani
Mo Abualnadi (A.G) 40′ / Al-Rashdan 27′
Komenti Live:
45+3′ Mbyllet pjesa e parë!
45+2′ Alnaimat lëviz brenda zonës dhe godet me të djathtën, por Dajsinani e ndal siç duhet.
45+1′ Al Tamari pason brenda zonës, por Dajsinani e lexon siç duhet dhe e kontrollon topin pa probleme.
45′ Akordohen 2 minuta shtesë.
43′ Asllani tenton me një gjuajtje brenda zonës, por topi devijohet nga mbrojtësi.
40′ GOOOL Shqipëria 1-1/ Bajrami lëviz bukur në zonë dhe pason për Dakun, por Mo Abualnadi e arrin përpara dhe e çon topin në rrjetën e tij. (VIDEO)
27′ Gol Jordania 0-1/ Një krosim në zonën kuqezi nuk largohet siç duhet, me Al-Rashdan që godet me kokë dhe tund rrjetën. (VIDEO)
24′ Asani tenton sërish me një goditje nga distanca, por kësaj radhe topi shkon shumë larg kuadratit.
21′ Daku merr një top në zonë dhe godet, por ndalet nga Abulaila. Topi rikthehet te Bajrami, i cili nuk gjen dot kuadratin me tentativën e tij.
18′ Al-Tamari përfiton nga një gafë në mbrojtje dhe del i vetëm përballë Dajsinanit, me këtë të fundit që shmang golin e sigurt.
16′ Asani provon me një gjuajtje nga distanca, por tentativa e tij ndalet nga Abulaila.
10′ Asani hedh një krosim drejt zonës, por Daku nuk e arrin dot, me topin që përfundon në duart e Abulaila.
Ndeshja
Shqipëria pret Jordaninë në miqësoren, e cila luhet në “Air Albania”, me fillim nga ora 19.00. Pak më parë janë publikuar edhe formacionet zyrtare, të të dyja skuadrave.
Si Sylvinho, ashtu edhe homologu Jamal Sellami kanë ndarë mendjen për titullarët.
Ashtu siç pritej, tekniku i kuqezinjve, Sylvinho ka bërë disa ndryshime, përderisa bëhet fjalë për një test miqësor.
Shqipëria: Dajsinani, Balliu, Mihaj, Gjimshiti, Mitaj, Asllani, Shehu, Bajrami, Asani, Hoxha, Daku.
Jordania: Abulaila, Sadeh, Nasib, Al Hourani, Abualnadi, Abu Hashish, Al Tamari, Al Rashdan, Al Quraishi, Alnaimat, Olwan.
Minutë pas minute:
15- Asani tenton nga distanca, pret portieri.
7- Topi i gjatë për Olwan, nuk e mbërrin dot. Jordania qarkullon topin.
5- Provon Jordania me Al Rashda, pa rezultat. Nuk kordinohet si duhet mesfushori.
3- Shqipëria e rrezikshme nga goditja e dënimit. I vëmendshëm portieri, në duar e ka topin.