LEXO PA REKLAMA!

SHKARKO APP

App Store
Google Play

LajmiFundit merr pjesë në programe të ndryshme marketingu ku mund të përfitojë komisione për produktet e zgjedhura në artikujt e publikuar.

Created & Monetized by
ENGLISH

VIDEO/ Jo vetëm flamujt shqiptarë! Në Leskovac kërcasin gjobat për flamujt dhe fanellat e Serbisë para ndeshjes

Lajmifundit / 11 Tetor 2025, 20:36
Sport

VIDEO/ Jo vetëm flamujt shqiptarë! Në Leskovac kërcasin

Ndeshja mes Serbisë dhe Shqipërisë në Leskovac luhet nën masa të rrepta sigurie në stadium dhe jashtë saj. Por ndërsa ka forca të shtuara policore nga e gjithë Serbia, jashtë stadiumit po vepron edhe policia komunale e cila po gjobit… serbët.

Për të shmangur probleme, gjatë gjithë ditës policia ka bërë kontrolle që të mos ketë tifozë shqiptarë me simbolet kombëtare, duke e argumentuar si çështje sigurie.

Por ndërkohë, puna e tyre para ndeshjes rrotull stadiumit është fokusuar te shitja e jashtëligjshme e materialeve dhe artikujve sportivë edhe për ekipin vendas.

Policia komunale ka kontrolluar zonën rreth stadiumit dhe ka gjobitur shitësit ambulant të cilët tregtonin materiale për ndeshjen si flamuj dhe fanella të Serbisë. Për ta kishte gjoba deri në 3 mijë dinarë.

ME TE LEXUARAT

NA SHKRUAJ

Portali Lajmifundit sjell Lajme nga Shqipëria, rajoni dhe bota në kohë rekord. Ju lutemi na kontaktoni nëse doni të kontribuoni me informacione të vlefshme për publikim në portalin tonë.

Kliko për më shumë informacion