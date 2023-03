VIDEO/ Gazetarja sportive rrëzohet në mes të skenës, momenti bëhet viral

Një nga gazetaret sportive më të njohura, Diletta Leotta, është vënë sërish në qendër të vëmendjes për shkak të një incidenti të sikletshëm.

Gazetarja italiane ishte e ftuar në një emision ku u rrëzua në skenë. Gjatë një loje që po realizonte, gazetarja rrëshqet dhe rrëzohet në mes të studios.

Fatmirësisht, ajo nuk ka pësuar lëndime por videoja u bë menjëherë virale në rrjet.

Kujtojmë që Diletta ka qenë mjaft e komentuar për shkak të lidhjes me aktorin me origjinë shqiptare Can Yaman. Ndërsa përflitej se kishin planifikuar martesën, gjërat mes tyre morën fund.

Ajo me pas ka reaguar per gjendjen e saj duke u shprehur se nuk eshte vrare, po thjeshte ishte nje cast sikleti.

Leota e kaluar momentin me sportivitet, por nuk ka ngelur pa u rene ne sy nga fansat dhe pa u komentuar.