Vendos Silvinho, Shqipëria anulon turneun miqësor në Algjeri

Shqipëria nuk do të marrë pjesë në turneun e futbollit qe do të zhvillohej në Alergji nga 18 deri më 26 mars.

Ky kompeticionin organizohet nga FIFA dhe fillimisht Federata Shqiptare e Futbollit kishte dhënë pëlqimin për të konkurruar së bashku me Algjerinë, Afrika e Jugut dhe Bolivinë.

Merr lajme ekskluzive në Whatsapp Doni të informoheni të parët për lajme ekskluzive? Bashkohuni me grupin tonë në Whatsapp duke klikuar këtu.

Por tashmë Ora News raporton se trajneri Sylvinho është kundër pjesëmarrjes në këtë turne, pasi ai kërkon të përballet me ekipe evropianë.

Shqipëria ndodhet në grupin e hekurt me Italinë, Spanjën dhe Kroacinë dhe trajneri brazilian dëshiron të zhvillohej miqësore me kombëtare e Kontinentit të Vjetër, që do t’i shërbejnë më tepër kur të filloj Evropiani “Gjermani 2024”.

FSHF ende nuk ka dhënë një përgjigje përfundimtare, por sipas gjasave fjala e Sylvinho është përcaktues.