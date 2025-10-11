LEXO PA REKLAMA!

SHKARKO APP

App Store
Google Play

LajmiFundit merr pjesë në programe të ndryshme marketingu ku mund të përfitojë komisione për produktet e zgjedhura në artikujt e publikuar.

Created & Monetized by
ENGLISH

Vendim i pazakontë, si Silvinjo surprizon te Shqipëria para ndeshjes me Serbinë

Lajmifundit / 11 Tetor 2025, 20:14
Sport

Vendim i pazakontë, si Silvinjo surprizon te Shqipëria para ndeshjes

Federata Shqiptare e Futbollit publikoi për herë të parë formacionin e Kombëtares duke qenë 1 orë e 45 minuta para ndeshjes. Vendim i pazakontë ky pikërisht ndaj Serbisë, ndërsa Silvinjo kishte zgjidhur dilemat e tij në sulm.

Nga porta, në mbrojtje dhe mesfushë nuk kishte ndryshime. Strakosha, Hysaj, Gjimshiti, Ajeti, Mitaj, Laçi, Shehu dhe Asllani e nisin nga minuta e parë siç pritej.

Për herë të parë shikohen në sulm bashkë Broja, Uzuni dhe Manaj. Nëse Broja dhe Manaj janë të deklaruar në qendër të sulmit, Uzuni mund të bëjë mjaft mirë edhe krahun e majtë.

Uzuni është pikërisht surpriza e formacionit për mbrëmjen e sotme. Më parë tregoheshin në balotazh Bajrami dhe Arbër Hoxha.

ME TE LEXUARAT

NA SHKRUAJ

Portali Lajmifundit sjell Lajme nga Shqipëria, rajoni dhe bota në kohë rekord. Ju lutemi na kontaktoni nëse doni të kontribuoni me informacione të vlefshme për publikim në portalin tonë.

Kliko për më shumë informacion