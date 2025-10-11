Vendim i pazakontë, si Silvinjo surprizon te Shqipëria para ndeshjes me Serbinë
Federata Shqiptare e Futbollit publikoi për herë të parë formacionin e Kombëtares duke qenë 1 orë e 45 minuta para ndeshjes. Vendim i pazakontë ky pikërisht ndaj Serbisë, ndërsa Silvinjo kishte zgjidhur dilemat e tij në sulm.
Nga porta, në mbrojtje dhe mesfushë nuk kishte ndryshime. Strakosha, Hysaj, Gjimshiti, Ajeti, Mitaj, Laçi, Shehu dhe Asllani e nisin nga minuta e parë siç pritej.
Për herë të parë shikohen në sulm bashkë Broja, Uzuni dhe Manaj. Nëse Broja dhe Manaj janë të deklaruar në qendër të sulmit, Uzuni mund të bëjë mjaft mirë edhe krahun e majtë.
Uzuni është pikërisht surpriza e formacionit për mbrëmjen e sotme. Më parë tregoheshin në balotazh Bajrami dhe Arbër Hoxha.