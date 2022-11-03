Van Dijk, gjiganti i mbrojtjes që rrezikoi të vdiste
Mbrojtësi holandez i Liverpool-it, Virgil Van Dijk, dikur ishte në rrezik të vdiste.
Kjo dhe kuriozitete të tjera për të dhe sekretet e forcës së tij.
Gjiganti i mbrojtjes
Dominues me Liverpoolin, gati për të luajtur Botërorin me Kombëtaren Holandeze. Virgil Van Dijk përshëndeti fitoren e Anfield kundër Napolit, duke ndërprerë serinë e fitoreve të njëpasnjëshme të skuadrës së Spallettit në 13.
Dhe tani, pas një fillimi të vështirë të sezonit me një Liverpool që është shumë larg majës së Premierligës, ai po ngroh motorët e tij për të luajtur shanset e tij në Kupën e Botës në Katar. Një gjigant i mbrojtjes, i cili ndoshta pas disa javësh do të luajë kampionatin e tij të fundit botëror. Këtu janë sekretet e stërvitjeve të tij.
Stërvitja
Imponues në loje, Van Dijk ka shumë besim në shpejtësinë e tij. Për të kapur kundërshtarët e tij në fushë të hapur, Virgil bën punë specifike në këmbët e tij, si dhe shumë ushtrime në palestër. Është e qartë se gjithçka është e kombinuar me gjimnastikë, thelbësore për stërvitjen e një sportisti. Këtyre i shton edhe punën me biçikletën, me 20 minuta Air Bike për çdo seancë stërvitore.
Sëmundja
Van Dijk rrezikoi jetën e tij më shumë se 10 vjet më parë. Analizat zbuluan një infeksion në veshka. Ai u operua me urgjencë dhe pas operacionit, për shkak të pasigurisë për stabilitetin e gjendjes së tij, iu kërkua të hartohej një testament. “Më kujtohet ende si ishte shtrirja në atë shtrat.
Gjithçka që pashë ishin tuba që vareshin nga trupi im. Në momente si ky, gjërat më të këqija të kalojnë nëpër kokë”, tha Van Dijk në një intervistë për Daily Mail. ”Unë isha në rrezik të vdisja, unë dhe nëna ime u lutëm, diskutuam se çfarë mund të kishte ndodhur. Kam firmosur disa letra, një lloj testamenti.
Dieta
Për të dominuar në Angli dhe Evropë, Van Dijk nuk është vegjetarian apo vegan dhe ka një dietë specifike, pa e ekzagjeruar shumë. Vezët, buka e thekur me avokado, gjeli i detit dhe frutat janë baza e dietës së tij. Arrat karakterizojnë ushqimet e tij dhe më pas është peshku, të cilin shpesh e kombinon me perime gjatë vakteve të mbrëmjes. Këtu është receta për të qenë kampion.