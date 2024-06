UEFA zbulon arbitrin e sfidës Kroaci-Shqipëri, një francez do të japë drejtësi

Kombëtarja shqiptare do të zbresë në fushën e Volksparkstadion të Hamburgut, në orën 15:00 të së mërkurës, ku do të përballet me Kroacinë, në ndeshjen e dytë të vlefshme për grupin B.

Të dy ekipet vijnë në këtë përballje, pas humbjeve në ndeshjen e parë, kuqezinjtë përballë Italisë dhe Kroacia përballë Spanjës. Këtë ndeshje, kroatët e shohin si “jetë a vdekje” për të marrë fitoren e parë, teksa edhe kuqzinjtë do të mundohen të marrin pikë.

Së fundmi, UEFA ka zbuluar edhe emrin e arbitrit që do të gjykojë sfidën ballkanase në Euro2024. Francezi Francois Letexier është përzgjedhur nga qeveria e futbollit evropian.

Merr lajme ekskluzive në Whatsapp Doni të informoheni të parët për lajme ekskluzive? Bashkohuni me grupin tonë në Whatsapp duke klikuar këtu.

Ai do të ndihmohet nga bashkatdhetarët Cyril Mugnier dhe Mehdi Rahmouni, ndërsa arbitri i katërt është zvicerani Sandro Schaaler. Edhe arbitri i VAR-it do të jetë francez. Willy Delajod do t’i besohet dhoma e VAR, ndërsa asistent ka bashkëkombësin Jerome Brisard dhe gjermanin Basrian Dankert.

Sa i përket kryesorit, Letexier është 35 vjeç dhe konsiderohet si një nga arbitrat më të mirë të brezit të ri në Evropë. Ai ka filluar të arbitrojë në klasën elitare të futbollit francez në vitin 2016. Që nga viti 2017 ai është në listën e arbitrave të FIFA-s, ndërsa aktualisht është edhe pjesë e listës elitare të bilbilave të UEFA-s.