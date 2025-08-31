LEXO PA REKLAMA!

UEFA Women’s Europa Cup, Vllaznia dhe Partizani mësojnë kundërshtaret e raundit të parë kualifikues

Lajmifundit / 31 Gusht 2025, 14:20
NYON, Zvicër - Është hedhur sot shorti për raundin e parë kualifikues të UEFA Women’s Europa Cup, kompeticioni më i ri në futbollin e vajzave që zhvillohet për herë të parë në histori.

Dy skuadrat shqiptare, Vllaznia dhe Partizani, kanë mësuar kundërshtaret e tyre në këtë fazë. Vllaznia, që ishte në vazon e favoriteve, do të përballet me skuadrën ukrainase FC Kolos Kovalivka. Ndërsa Partizani do të ketë përballë ekipin serb ŽFK Spartak Subotica.

Ndeshjet e raundit të parë kualifikues do të luhen me sistem vajtje-ardhje. Takimet e para janë programuar më 10/11 shtator, ndërsa ndeshjet e kthimit më 17/18 shtator.

 

 

 

