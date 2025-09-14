LEXO PA REKLAMA!

“UEFA dhe FIFA na dënojnë për idiotësira”/ Vuçiç: Ndeshja Serbi-Shqipëri do luhet në Leskovac

Lajmifundit / 14 Shtator 2025, 16:59
Sport

“UEFA dhe FIFA na dënojnë për idiotësira”/

Në pritje të vendimit përfundimtar nga UEFA për ndryshimin e stadiumit të ndeshjes Serbi-Shqipëri, presidenti serb, Aleksandër Vuçiç, është i bindur që ajo do të luhet në Leskovac dhe jo në Beograd. Për këtë, ai i referohet informacioneve të marra nga Federata e Futbollit.

“Më thonë nga federata që me Shqipërinë do të luajmë në Leskovac. Lajm shumë i mirë. Aty e duan kombëtaren dhe atmosfera është pozitive. Nuk e di nëse do të kemi tifozë, sepse FIFA dhe UEFA mund të na dënojnë për idiotësirat që ndodhën ndaj Anglisë. Nëse po, do të bëjmë gjithçka për të mbështetur ekipin”, u shpreh presidenti serb.

Vuçiç ka qenë shumë i ashpër me Federatën Serbe të Futbollit, duke i kritikuar ata për zgjedhjen që bënë për ta luajtur sfidën me Anglinë në “Rajko Mitiç”.

“Nuk e di kush e ndryshoi stadiumin për Anglinë. Ndoshta federata nuk e ka përballuar dot presionin nga ambasada britanike. E luajtëm ndeshjen në Beograd në një atmosferë që nuk i bën mirë kombëtares. Aty tifozët nuk e duan kombëtaren dhe e pamë të gjithë se çfarë ndodhi në tribunë dhe në fushë”, tha Vuçiç.

Ndërkohë që nga Serbia vijnë informacione të shumta në lidhje me ndryshimin e stadiumit, ende zyrtarisht kjo nuk ka ndodhur në faqen zyrtare të UEFA-s, e cila vazhdon të njoftojë se do të luhet në Beograd.

