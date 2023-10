U dëmtua ndaj Çekisë, zbulohet gjendja e Bajramit

Nedim Bajrami qetëson stafin teknik dhe zëmrat e tifozëve kuqezi. Futbollisti i Sassuolos doli duke çaluar nga fusha në minutën e 67-të të sfidës me Çekinë, i zëvendësuar nga Ernest Muçi.

Përshtypjet e para nuk ishin fort të mira, pasi ekzistonte frika se mund të kishte dëmtim serioz, por nga ambienti i Kombëtares është mësuar se nuk ka asgjë serioze.

24-vjeçari ndoshta mund të lërë grumbullimin, për t’i dhënë kohë që të jetë në gjendjen më të mirë fizike para sfidës së radhës me klubin e tij, aq më tepër që takimi i radhës i kuqezinjve është thjesht një test miqësor me Bullgarinë. Ku do të kenë mundësinë e aktivizimit lojtarët që nuk janë aktivizuar ose kanë pasur pak minuta në këmbë në takimin me Çekinë.