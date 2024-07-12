LEXO PA REKLAMA!

Tronditet futbolli brazilian, portieri qëllohet me armë nga polici brenda në fushë

Lajmifundit / 12 Korrik 2024, 13:24
Sport

Në ngjarje e rëndë ka tronditur futbollin brazilian, ku në fundin e takimit Gremio Esportivo Anapolis-Centro Oeste, pati një përplasje mes lojtarëve të të dyja skuadrave.

Kjo gjë bëri ndërhyrjen e policisë për të qetësuar “gjakrat”, gjë e cila duket se nuk ndodhi.

Njëri prej tyre ka goditur me armë zjarri portierin e Gremios, i cili u transportua menjëherë drejt spitalit.

klubi dënoi incidentin, i cili në një deklaratë shkruante: “Një akt të tmerrshëm, i pabesueshëm dhe kriminal nga dikush që duhet të garantojë sigurinë dhe integritetin e njerëzve”.

Mediat në Brazil bëjnë me dije se gjendja e portierit është e stabilizuar dhe është jashtë rrezikut për jetën.

