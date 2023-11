Trajneri i kombëtares moldave: “Shqipëria ishte një surprizë për të gjithë!”

Trajneri i Moldavisë, Serghei Clescenco ka folur për mediet vendase në prag të ndeshjes ndaj Shqipërisë, që luhet këtë të premte, më 17 nëntor në orën 18:00 në vendin e tyre në “Stadionul Zimbru”.

Clescenco theksoi se Shqipëria është surpriza e grupit të tyre dhe sipas tij një meritë të madhe ka trajneri Sylvinho, ndërsa theksoi se qëllimi kryesor i Moldavisë është që në çdo formë të marrë pikët që i duhen në dy ndeshjet e mbetura.



Cilat janë synimet tuaja dhe të skuadrës në dy ndeshjet e fundit dhe si planifikoni t’i arrini ato për të siguruar kualifikimin në EURO 2024?

Le ta pranojmë, sa prej nesh menduam se do ta arrinim më lart se vendi i fundit? Objektivisht, kam pasur edhe arsye, sepse duke analizuar skuadrat kundërshtare, kam konstatuar se nuk kemi arritur kurrë, ose pothuajse asnjëherë, fitore ndaj tyre. Dy ndeshjet e fundit me Ishujt Faroe na treguan se nuk ishte e lehtë, njëra ndeshje u mbyll në barazim, tjetrën e fituam me shumë vështirësi. Kështu që po. Të thuash se ishim optimistë do të ishte një gënjeshtër, por djemtë ia dolën. Ata formuan një ekip të bashkuar dhe e kuptuan pse jemi mbledhur. Lojtarët e kuptuan se ata nuk janë në fushë vetëm për veten e tyre, por edhe për vendin e tyre, familjet e tyre dhe miqtë që nuk duan të zhgënjejnë.

Merr lajme ekskluzive në Whatsapp Doni të informoheni të parët për lajme ekskluzive? Bashkohuni me grupin tonë në Whatsapp duke klikuar këtu.

Çfarë strategjish përdorni për të motivuar lojtarët që të përballen me presionin e dy ndeshjeve të fundit të eliminatoreve të EURO 2024?

Strategjia jonë mbetet konstante, pavarësisht ndeshjes. Ne mbështetemi në guximin për të përballuar çdo sfidë, agresivitet në sulm dhe besim në aftësitë tona mbrojtëse. Ky është thelbi i filozofisë sonë në ndeshje. Kemi vetëm 2-3 ditë për përgatitje, por fokusohemi që të analizojmë me kujdes çdo kundërshtar, në mënyrë që secili lojtar të kuptojë se kush është përballë në fushë dhe të përshtatet sipas pikave të forta.

Çfarë prisni të sjellë Shqipëria në këtë ndeshje dhe si po përgatiteni për të kundërshtuar taktikat dhe strategjinë e tyre?

Shqipëria, nga rreziku për të mbetur jashtë u bë favorite e grupit tonë. Është një surprizë, por kjo është merita e trajnerit të tyre, i cili pas vetes ka një përvojë shumë të mirë. Një nga pikat e forta të tyre, njësoj si ne është kohezioni i ekipit të tyre kombëtar. Kam vënë re se ata kanë mbajtur një formacion të qëndrueshëm në ndeshjet e fundit me vetëm një ose dy ndryshime. Ata janë një ekip jugor, që do të thotë se janë mësuar të luajnë dhe ta mbajnë topin. Ata janë teknikë dhe të shpejtë.