Toni Kross do të tërhiqet nga futbolli? Çfarë pritet të vendosë për kontratën me Real Madritin

Mesfushori gjerman Toni Kross, që luan me skuadrën e Real Madrid që prej vitit 2014, do të rinovojë edhe me një vit kontratën me madrilenët. Lajmin e publikoi e përditshmja spanjolle “Marca”, që tha se palët kanë rënë dakord për shtyrjen e kontratës, e cila skadon këtë verë.

E ardhmja e 33-vjeçarit ishte prej muajsh në dilemë, por duket se mosmarrëveshje janë zgjidhur dhe Kross, një nga të besuarit e trajnerit Ancelotti do të qëndrojë. Lajmi ende nuk është bërë publik, por gjithçka pritet të formalizohet pas ndeshjes së kthimit ndaj Chelsea, në Champions League.

Përvoja e Toni Kross ka qenë gjithnjë e rëndësishme për skuadrën madrilène, që do t’i besojë edhe për një sezon. Gjermani kishte deklaruar se do të tërhiqej nga futbolli nëse nuk do të rinovonte me “los blancos” dhe duket se kjo deklaratë besnikërie ka bindur klubin për ta mbajtur edhe një sezon.