Tjetër sukses i arbitrave shqiptar, pajisen me stemën e FIFA-s një arbitër kryesor dhe tre asistentë

FIFA ka vlerësuar sërish arbitrat shqiptar, teksa Florian Lata është pajisur me stemën e FIFA-s si arbitër kryesor dhe tani do të ketë mundësi të gjykojë ndeshje të rëndësishme në Europë.

Prej vitesh Shqipëria ishte në listën e FIFA-s me tre arbitra djem, Enea Jorgji, Juxhin Xhaja dhe Eldorjan Hamiti, ndërsa tashmë listës i shtohet edhe Lata si edhe arbitrja Eglantina Pjetrushaj. Stemën e FIFA-s e mban edhe një tjetë arbitër femër, Emanuela Rusta.

FIFA ka vendosur të pajisë me stemën e saj edhe tre asistentë, Arbër Zalla, Xhuljo Mani dhe Erind Burgu. Deri më tani të pajisur me stemën e FIFA-s si asistentë te djemtë ishin Denis Rexha, Ridiger Çokaj, Rejdi Avdo, Dojando Myftari dhe Ilir Tartaraj.

Ndërsa si asistente femra stemën e FIFA-s e mbajnë Koleta Prenga, Erinda Kume, Mirjeta Salla dhe Edjena Kapxhiu.

Merr lajme ekskluzive në Whatsapp Doni të informoheni të parët për lajme ekskluzive? Bashkohuni me grupin tonë në Whatsapp duke klikuar këtu.

Nga arbitrimi shqiptar janë të pajisur me stemën e FIFA-s si Video Match Official (VAR) Enea Jorgji, Juxhin Xhaja dhe Kreshnik Barjamaj, ndërsa gjyqtar i futsallit me stemën e FIFA-s është vetëm Arlind Subashi.

Ky është një vlerësim i madh për futbollin shqiptar dhe në veçanti për sektorin e arbitrimit. Kriteri që ndikon në rritjen e numrit të arbitrave që pajisen me stemën e FIFA-s është performanca e tyre e mirë në arenën Europiane.