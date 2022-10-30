Tjetër episod dhune në futbollin shqiptar, tifozët bëjnë arbitrin për spital
Një tjetër episod i shëmtuar është regjistruar në futbollin shqiptar.
Arbitri i ndeshjes Delvina-Elbasani është goditur me sende të forta nga tifozët dhe u dërgua në spital, ndërkohë që ndeshja u ndërpre në minutën e 50.
Gjyqtari Xhulio Agolli nuk akordoi penallti për Delvinën dhe nga shkallët e stadiumit u hodhën objekte që goditën në kokë gjyqtarin, duke e lënë të gjakosur në tokë./a2 cnn