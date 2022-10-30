LEXO PA REKLAMA!

Tjetër episod dhune në futbollin shqiptar, tifozët bëjnë arbitrin për spital

Lajmifundit / 30 Tetor 2022, 19:24
Sport

Tjetër episod dhune në futbollin shqiptar, tifozët

Një tjetër episod i shëmtuar është regjistruar në futbollin shqiptar.

Arbitri i ndeshjes Delvina-Elbasani është goditur me sende të forta nga tifozët dhe u dërgua në spital, ndërkohë që ndeshja u ndërpre në minutën e 50.

Gjyqtari Xhulio Agolli nuk akordoi penallti për Delvinën dhe nga shkallët e stadiumit u hodhën objekte që goditën në kokë gjyqtarin, duke e lënë të gjakosur në tokë./a2 cnn

