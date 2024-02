Tirana nuk di të fitojë, Laçi surprizon me 10 lojtarë

Tirana zhgënjen sërish në kampionat. Bardheblutë nuk shkuan më shumë se barazimi 1-1 ndaj Laçit në “Elbasan Arena”, në ndeshjen e vlefshme për javën e 25-të në Superiore.

Pavarësisht se nga minuta e 20-të, Tirana luajti me një lojtar më shumë, nuk ia doli të fitojë dot.

Paulo Junior u ndëshkua me të kuq dhe kjo bëri të mendohej se kryeqytetasit do e kishin të lehtë, por nuk ndodhi kështu.

Lushkja zhbllokoi sfidën në minutë e 53-të, duke i dhënë avantazhin Tiranës, por Myrta, i sapo futur në fushë, barazoi shifrat në minutën e 78-të.

Me këtë barazim, Tirana mban vendin e katërt me 35 pikë, ndërsa Laçi renditet i shtati me 30 pikë.