Tifozi shqiptar e pëson keq gjatë ndeshjes me Anglinë

Kombetarja e Shqipërise pësoi një humbje turpëruese 0-5 në transfertë ndaj Anglisë në “Wembley”, në ndeshjen e vlefshme për kualifikueset e Katar 2022.

Mirëpo, gjate kohes qe luhej ndeshja një tifozë kuqezi, si duket i mërzitur me rezultatin ka shkaktuar një incident nga i cili e ka pësuar rëndë pas nderhyrjes se forcave te sigurise.

Kane qene efektivat e sigurimit te stadiumit fillimisht duket se e kanë paralajmëruar tifozin, mirëpo ai nuk i ka marrë parasysh këshillat.

Pak minuta më vonë, kanë ndërhyrë policia britanike, duke e arrestuar tifozin e Shqipërisë, i cili duket se jeton në Angli, pasi u drejtohet policëve në gjuhën angleze.

Tifozi me gjasë do të qëndrojë disa orë në polici dhe më pas do të lirohet kundrejt penalizimit per shkeljen e kryer.