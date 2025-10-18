Tifozi godet gjyqtarin me gotë, ndërpritet ndeshja e kampionatit në Belgjikë
Një ngjarje e rëndë tronditi futbollin belg të premten në mbrëmje, kur ndeshja mes Standard Liège dhe Royal Antwerp në Stade Maurice Dufrasne u ndërpre në minutën e 87-të, pasi gjyqtari Lothar D’Hondt u godit nga një gotë e hedhur nga tribuna.
Standard Liège kaloi në epërsi që në minutën e parë me golin e Rafik Said, por situata u vështirësua për vendasit kur Adnane Abid u ndëshkua me të kuq para përfundimit të pjesës së parë, duke i lënë me 10 lojtarë.
Teksa Antwerp shtonte presionin për të barazuar, në minutën e 87-të, gjatë një situate loje të ndërprerë, gjyqtari Lothar D’Hondt (31 vjeç) qëndronte pranë vijës anësore kur një gotë u hodh nga tribuna, duke e goditur atë në shpinë dhe më pas duke u përplasur në krahun e mesfushorit të Standardit, Tobias Mohr.
Pa hezitim, D’Hondt ndaloi menjëherë ndeshjen dhe u drejtua nga tuneli, duke sinjalizuar për përfundimin e takimit.
Ngjarja shkaktoi zemërim dhe zhgënjim në të dy kampet:
Lojtarët e Antwerp, të cilët po kërkonin me ngulm golin e barazimit, reaguan me protesta të ashpra.
Futbollistët e Standard, të cilët kishin mbrojtur rezultatin me një lojtar më pak për më shumë se një pjesë loje, u shfaqën të shkatërruar.
Mbrojtësi Ibe Hautekiet u ul në gjunjë me duart në kokë, ndërsa portieri Matthieu Epolo dhe Mohr u kthyen të zemëruar nga tifozët e tyre, të revoltuar ndaj atij që shkaktoi incidentin.
Sipas rregullores së vendosur nga liga belge në vitin 2022, ndeshja do të rinisë të hënën në orën 15:00, pa praninë e tifozëve, duke vijuar nga minuta e 87-të dhe me rezultatin ekzistues në favor të Standard.
Klubi i Standard konfirmoi përmes një deklarate të shkurtër se autori i veprimit të papërgjegjshëm është identifikuar: “Tifozi që hodhi gotën ndaj gjyqtarit është identifikuar dhe ndaj tij do të ndërmerren procedura ligjore për ndalim hyrjeje në stadium, si dhe veprime për kompensim të dëmit.”