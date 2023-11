Tifozët e Skënderbeut sulmojnë me gurë autobusin e Tiranës, dëme materiale

Një ngjarje e rende ndodhi në Korçë pak para fundit të ndeshjes mes Skënderbeut dhe Tiranës, e përfunduar me shifrat 1-1. Kur autobusi i miqve bëhej gati të shkonte pranë stadiumit për të marrë ekipin, është sulmuar me gurë nga disa tifozë të Skënderbeut, duke shkaktuar dëmë materiale.

Brenda në autobus nuk ka qenë askush përveç shoferit dhe për pasojë nuk ka të lënduar. Klubi i Skënderbeut është distancuar menjëherë nga kjo ngjarje.

Superliga shqiptare zhvillon javën e 12-të. Të dielen u zhvilluan tre ndeshje, teksa gjithçka nisi në 13:30 me barazimin 0-0 të Kukësit dhe Dinamos.

Në 17:00 Skënderbeu dhe Tirana barazuan 1-1, teksa po 1-1 u nda edhe Teuta me Laçin. Dje, Egnatia fitoi 0-1 me Erzenin dhe vijon të kryesojë Superligën, ndërsa nesër në 18:00 luhet Partizani - Vllaznia.

Në "Kukës Arena", vendasit e Kukësit barazuan 0-0 me Dinamon, sfidë e javës së 12-të në Superligë. Në një atmosferë të "akullt" për shkak të shumë pak tifozëve në stadium, të dyja skuadrat nuk mundën të shfrytëzonin rastet e krijuara.

Dinamo gjeti golin me Zabërgjën, por vijërojtësi e anulloi për pozicion jashtë lojë, vendim i rregulllt prej tej. Te Kukësi rastin më të mirë të ndeshjes e kishte Reçi, që me kokë goditi sipër traut të portës. Kukësi me 14 pikë shkon në vendin e katërt, teksa Dinamo për momentin lë vendin e fundit për Teutën dhe me 12 pikë renditet në pozicionin e nëntë.