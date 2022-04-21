LEXO PA REKLAMA!

SHKARKO APP

App Store
Google Play

LajmiFundit merr pjesë në programe të ndryshme marketingu ku mund të përfitojë komisione për produktet e zgjedhura në artikujt e publikuar.

Created & Monetized by
ENGLISH

Tifozët e Liverpool emocionuan me gjestin e tyre, Ronaldos i falenderon publikisht

Lajmifundit / 21 Prill 2022, 12:58
Sport

Tifozët e Liverpool emocionuan me gjestin e tyre, Ronaldos i falenderon

Cristiano Ronaldo ditën e hënë dha lajmin e trishtë për të gjithë ndjekësit e tij, teksa njoftoi se njëri nga dy binjakët kishte ndërruar jetë, më saktësisht i biri i porsalindur.

Një moment shumë i vështirë ky për sulmuesin portugez, i cili gjeti mbështetjen e shumë figurave të njohur të botës së sportit, por ajo që emocionoi të gjithë ishte gjesti që bënë tifozët e Liverpool në ndeshjen që “The Reds” po luanin kundër Manchester United.

Në këtë ndeshje edhe pse CR7 nuk ishte prezent, tifozët në minutën e shtatë të takimit filluan duartrokitjet e tyre për të mbështetur ish-sulmuesin e Realit, teksa këndonin këngën “ Kurrë nuk do të ecësh vetëm”.

 
 
 
 
 
View this post on Instagram
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Cristiano Ronaldo (@cristiano)

Po atë ditë, familja e Ronaldos i falënderoi tifozët për këtë gjest, e ndërsa  sot, ishte vetë 37-vjeçari përmes një postimi në rrjetet sociale që i falënderoi përzemërsisht tifozët e Liverpoolit.

Ai e publikoi edhe videon e tifozëve, të cilët e harruan rivalitetin dhe e nderuan, respektuan dhe ngushëlluan pesë herë fituesin e Topit të Artë.

“Një botë. Një sport. Një familje globale. Faleminderit, Anfield. Unë dhe familja ime nuk do ta harrojmë kurrë këtë moment respekti dhe dhembshurie”, ka shkruar futbollisti i United.

ME TE LEXUARAT

NA SHKRUAJ

Portali Lajmifundit sjell Lajme nga Shqipëria, rajoni dhe bota në kohë rekord. Ju lutemi na kontaktoni nëse doni të kontribuoni me informacione të vlefshme për publikim në portalin tonë.

Kliko për më shumë informacion