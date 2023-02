Teuta befason Tiranën, Kastrioti mund Vllazninë

Teuta ka arritur një fitore të madhe në transfertën ndaj Tiranës me rezultatin e pastër 2-0 me golat e shënuar nga Emiliano Vila.

Vila do dërgonte në festë tifozerinë mike me golin e tij pas 10 minutash lojë.

Sfida do komplikohej shumë për “Djemtë e Detit” pas minutës së 73-të, pasi Gruda del me karton të kuq. Vila gjithsesi do të bëhej sërish protagonist duke shënuar një tjetër gol.

Me këtë fitore, durrsakët ngjiten në vendin e 6-të të “Abissnet Superiore” me 31 pikë të grumbulluara.

Nga ana tjetër, Tirana mbetet në vendin e parë të renditjes me 3 pikë më shumë se Partizani i vendit të dytë.

Nuk përfiton as Vllaznia, që pësoi një humbje minimale 0-1 ndaj Kastriotit. Mihana bëri gjithçka mirë pas 30 minutash lojë, duke çuar sferën në rrjetë.

Me këtë rezultat, shkodranët janë në vendin e 3-të, ndërkohë që krutanët mbyllin klasifikimit.