LEXO PA REKLAMA!

SHKARKO APP

App Store
Google Play

LajmiFundit merr pjesë në programe të ndryshme marketingu ku mund të përfitojë komisione për produktet e zgjedhura në artikujt e publikuar.

Created & Monetized by
ENGLISH

Sylvinho shton presionin para Serbisë: Ndeshja me e rëndësishme, do jetë ndryshe nga ajo në Tiranë

Lajmifundit / 10 Tetor 2025, 16:54
Sport

Sylvinho shton presionin para Serbisë: Ndeshja me e rëndësishme,

Vëmendja tani është e spostuar në Leskovac, aty ku Shqipëria do të përballet me Serbinë me 11 tetor, në kuadër të Kualifikuese të Botërorit.

Trajneri i kombëtares, Sylvinho iu përgjigj pyetjeve të gazetarëve, në konferencën për shtyp të mbajtur këtë të premte, një ditë para ndeshjes.

“Të gjitha ndeshjet janë të rëndësishme, por jo është më e rëndësishmja. Nëse fitojmë, ndeshja ndaj Andorras do jetë më e rëndësishmja.

Janë ndeshje të ndryshme, siç e pamë edhe në Tiranë. Besoj se do jetë ndeshje e bukur”- tha ai.

 

ME TE LEXUARAT

NA SHKRUAJ

Portali Lajmifundit sjell Lajme nga Shqipëria, rajoni dhe bota në kohë rekord. Ju lutemi na kontaktoni nëse doni të kontribuoni me informacione të vlefshme për publikim në portalin tonë.

Kliko për më shumë informacion