Sylvinho shton presionin para Serbisë: Ndeshja me e rëndësishme, do jetë ndryshe nga ajo në Tiranë
Lajmifundit / 10 Tetor 2025, 16:54
Sport
Vëmendja tani është e spostuar në Leskovac, aty ku Shqipëria do të përballet me Serbinë me 11 tetor, në kuadër të Kualifikuese të Botërorit.
Trajneri i kombëtares, Sylvinho iu përgjigj pyetjeve të gazetarëve, në konferencën për shtyp të mbajtur këtë të premte, një ditë para ndeshjes.
“Të gjitha ndeshjet janë të rëndësishme, por jo është më e rëndësishmja. Nëse fitojmë, ndeshja ndaj Andorras do jetë më e rëndësishmja.
Janë ndeshje të ndryshme, siç e pamë edhe në Tiranë. Besoj se do jetë ndeshje e bukur”- tha ai.