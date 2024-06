Sylvinho pas fitores me Azerbajxhanin: Nesër nisemi për Gjermani, aty nis puna e madhe

Kombëtarja shqiptare fitoi ndeshjen ndaj Azerbajxhanit me rezultatin 3-1. Pas kësaj miqësore e cila ishte e fundit para Italisë në Europian, ka folur trajneri i ekipit, Sylvinho.

Ai u shpreh se është shumë i kënaqur deri në këtë fazë, ndërsa theksoi se tashmë do të nisë puna e madhe, ndërsa ekipi do të niset ditën e shtunë drejt Gjermanisë, ku do të vazhdojë fazën përgatitore.

“Jam i kënaqur me ecurinë deri tani, si me stërvitjen si edhe me ndeshjet. Nesër do të udhëtojmë për në Gjermani dhe aty nis edhe puna më e madhe”, tha Sylvinho.

Merr lajme ekskluzive në Whatsapp Doni të informoheni të parët për lajme ekskluzive? Bashkohuni me grupin tonë në Whatsapp duke klikuar këtu.

Strategjia e lojës? Kjo periudhë nga tani e tutje do i dedikohet strategjisë së ndeshjes me Italinë. Deri tani kishte rëndësi puna dhe menaxhimi i lojtarëve, gjithashtu forma e tyre.

Formacioni titullar me Italinë? Nuk e di… Na presin 7 ditë shumë të rëndësishme për t’u stërvitur e punuar. Nuk mund të them nëse do e nisim me formacionin e sotëm ndaj Italisë, apo me një formacion tjetër.

Broja-Asani? T’i propozojmë presidentit të bëjmë një darkë me ish-lojtarët e Kombëtares. Broja dhe Asani vijnë me pak ndeshje. Asani nuk ka luajtur asnjë ndeshje zyrtare nga janari deri tani. Ka rëndësi për të të luajë dhe të kapë ritmin.

Ai është stërvitur mirë, por nuk luan prej janarit, hiq miqësoret e marsit. Është një lojtar shumë i rëndësishëm për ne. E zëvendësova sepse donim të provonim diçka tjetër”.