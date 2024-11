Sylvinho: Kombëtarja është rritur, por nuk mposhtim dot 4-0 Anglinë në 'Wembley'!

Para ndeshjeve të Ligës së Kombeve kundër Çekisë dhe Ukrainës, trajneri i Kombëtares, Sylvinho ka dashur të mbajë ekipin me "këmbë në tokë" duke u treguar modest.

Tekniku brazilian që ka pashaportizimin në Lushnje tha se ekipi ka pësuar një rritje, por ende nuk është gati të "shkojë në Wembley dhe të mposhtë 4-0 Anglinë".

"Për mua është krenari paraqitje e lojtarëve, tani kundërshtarët na studiojnë. Ku ishim një vit më parë.

Mitaj, Bajrami, aaa Asllani i Interit, por tani jemi përmirësuar. Luajmë kundër një Çekie që thotë se "ndeshja me Shqipërinë është e vështirë".

Bajrami luan në një ekip me Chernin, që do jenë rivalë në ndeshjen e ardhshme. Nëse duam të fitojmë këtë grup, duhet të luajmë mirë.

Pas ndeshjes me Spanjën në Euro 2024, na uruan, për stafin për lojtarët. Më thoshim 'ku e ke gjetur këtë lojtar'.

Nuk po them që do shkojmë në Uembley dhe do mundim Anglinë, por ekipi është rritur. Na mposhti Gjeorgjia këtu, por me futboll ne shkuam dhe i mundëm", tha Sylvinho.