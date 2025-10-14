LEXO PA REKLAMA!

Suedia shkarkon trajnerin pas humbjes me Kosovën

14 Tetor 2025
Sport

Suedia shkarkon trajnerin pas humbjes me Kosovën

Humbja ndaj Kosovës ka qenë pika e fundit për Jon Dahl Tomasson. Sipas “Aftonbladet”, Federata Suedeze e Futbollit ka vendosur ta shkarkojë trajnerin danez nga detyra e përzgjedhësit të kombëtares.

Suedia ka vetëm një pikë pas katër ndeshjeve në kualifikueset e Kupës së Botës dhe ndodhet në vendin e fundit të grupit, që kryesohet nga Zvicra.

Tomasson mori drejtimin e ekipit në mars të vitit 2024 dhe gjatë kësaj periudhe ka arritur nëntë fitore gjithsej.

Sipas raportimeve, ish-lojtari Kim Källström ka njoftuar futbollistët e kombëtares për vendimin.

Emrat që përfliten si zëvendësues të mundshëm janë Graham Potter, Olof Mellberg dhe Peter Gerhardsson.

Suedia ka edhe dy ndeshje të mbetura në kualifikueset e nëntorit, ndaj Zvicrës dhe Sllovenisë./KosovaPress/

