Sonte përballja e shumëpritur Spanjë-Shqipëri (Formacionet)
Nga polemikat për lënien jashtë formacionit, edhe pse bënte diferencën duke u dhënë fitoret kuqezinjve, te mungesa misterioze kundër Anglisë dhe së fundmi te paqja me trajnerin Rejën.
Armando Broja mbetet në qendër të vëmendjes në Kombëtare, pasi është sulmuesi më në formë dhe vjen pas një shpërthimi në pjesën e parë të këtij sezoni me Sauthemptonin në Premier Ligë.
“Kemi një grup shumë të mirë dhe një trajner të mirë. Duke marrë rezultate dhe eksperiencë, mendoj se kemi një shans të futemi në Europian ose Botëror”, pati thënë talenti kuqezi dy ditë më parë, duke konfirmuar se ka rivendosur një raport të mirë me Rejën dhe ka lënë përfundimisht pas polemikat.
Sot ndaj Spanjës Broja do të udhëheqë sulmin kuqezi dhe duke pasur parasysh nivelin e lartë të kundërshtarit, normalisht që sytë janë te ndonjë “shpikje” e tij, ashtu siç bëri në vitin e kaluar ndaj Hungarisë.
Kombëtarja shqiptare mbylli përgatitjet dje në stadiumin “RCDE”, aty ku luan si pritës Espanjoli në La Liga (skuadra e Keidi Bares). Atmosfera duket entuziaste dhe grupi i lojtarëve është i plotë, me përjashtim të Amir Abrashit.
Seanca nisi me disa udhëzime në fushë dhe ushtrime të lehta për futbollistët. Nuk mungojnë edhe diskutimet brenda ekipit, teksa shihet shpesh që Armando Broja komunikon me kolegun e tij në sulm, Myrto Uzuni.
Në vijim të seancës Reja i ka vendosur lojtarët sipas pozicioneve në fushë për të qarkulluar topin. Në sulm dilema është se kush do të luajë në krah të Brojës, por Cikalleshi është më i avantazhuar në krahasim me Manajn dhe Uzunin.
Por, një dilemë më e madhe ka qenë në këto ditë edhe një vend në mesfushë, aty ku Gjasula është në balotazh me Asllanin, lojtarin e Empolit që grumbullohet për herë të parë me Kombëtaren shqiptare.
Në mbrojtjen me tre do të rreshtohen Ismajli, Gjimshiti dhe Kumbulla, ndërsa nga krahët do të jenë Balliu në të djathtë dhe Hysaj në të majtë. Në mesfushë gjasat më të mëdha janë të luajnë Bare, Gjasula dhe Laçi.
Në konferencën e djeshme për mediat Reja ka qenë i shoqëruar nga Hysaj, duke konfirmuar kështu në njëfarë mënyre mosaktivizimin e kapitenit Etrit Berisha në portë nga minuta e parë dhe zëvendësimin e tij me Tomas Stakoshën, i cili do ta nisë si titullar ndaj iberikëve.
Mungesa e aktivizimit nga minuta e parë e Berishës tregon gjithashtu se shiriti i kapitenit ndaj Spanjës do t’i shkojë Elseid Hysajt, vendim ky i njoftuar edhe më parë nga ana e trajnerit, i cili ishte shprehur në disa raste se në ndeshjet kur Berisha nuk do të aktivizohej, shiriti i kapitenit do t’i kalonte Hysajt, si një zgjedhje hierarkike në skuadrën kuqezi, pasi shkodrani është zv.kapiteni në Kombëtare.