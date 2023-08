Skuadra e madhe italiane vjen në Tiranë, ja kur do luhet miqësorja me Partizanin

Partizani dhe Roma do zhvillojnë një miqësore luksi më 12 gusht. Në Tiranë, skuadra e Serie A do rikthehet në kryeqytetin shqiptar pas fitimit të trofeut të Conference League në majin e 2022.



Lajmi i miqësores kishte kohë që përflitej, teksa është konfirmuar nga kryeministri Edi Rama.

"Rikthehet në Tiranë perandori i ri i Romës. Mirë se vjen Jose', shkruan Rama.

Merr lajme ekskluzive në Viber Doni të informoheni të parët për lajme ekskluzive? Bashkohuni me grupin tonë në Viber duke klikuar këtu.

Pritet të konfirmohet stadiumi se ku do zhvillohet përballja, pasi "Air Albania" do i nënshtrohet një ndërhyrje me mbjelljen e barit. Nëse Partizani dhe Roma do luajnë në "Arenën e Demave", atëherë tifozët do duhet të jenë në pritje të biletave, pasi stadiumi i Partizanit ka kapacitet vetëm për 4 mijë persona.