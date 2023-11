Silvinjo nuk përmbahet, shikoni festën e çmendur pas kualifikimit të Shqipërisë

Shqipëria është në Europianin “Gjermani 2024”. Barazimi 1-1 me Moldavinë ka bërë prerë 100% biletën për në Berlin.

Pas rënies së bilbilit nga gjyqtari skocez, festa filloi në stadiumin e Kishinievit, me lojtarët dhe tifozët kuqezi që u bënë një.



Së bashku me ta u bashkua dhe trajneri Silvinjo, i cili pasi përshëndeti kundërshtarët dhe arbitrat, iu hodh në qafë Bajramit e me radhë lojtarëve të tjerë, për t’u bashkuar më pas me festën e tifozëve.