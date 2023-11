“Si stallë derrash”, sulmuesi i Izraelit kritikon fushën e “Fadil Vokrrit” pas disfatës me Kosovën

Izraeli u mposht në sfidën e prapambetur me Kosovën në Prishtinë me rezultatin 1-0, por sulmuesi i miqve nuk i kurseu kritikat për gjendjen e fushës së stadiumit “Fadil Vokrr”. Eran Zahavi e krahasoi atë me një stallë derrash dhe se gjithashtu skuadra e tij tashmë është e përqendruar te sfidat e radhës.

“Ishte më shumë stallë derrash se fushë futbolli. E kemi ditur se nuk do të jetë lehtë në secilën situatë dhe nuk morëm pikë sonte. Do të japim çdo gjë në ndeshjet me Zvicrën dhe Rumaninë. Gjasat nuk kanë ndryshuar aq shumë. Por natyrisht do të ishte më mirë sikur të fitonim”, ka thënë Zahavi pas ndeshjes.