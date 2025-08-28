LEXO PA REKLAMA!

SHKARKO APP

App Store
Google Play

LajmiFundit merr pjesë në programe të ndryshme marketingu ku mund të përfitojë komisione për produktet e zgjedhura në artikujt e publikuar.

Created & Monetized by
ENGLISH

Shqiptarja që garon për Greqinë fiton medaljen e artë në Diamond League, synimi është kampione bote në Tokyo

Lajmifundit / 28 Gusht 2025, 22:39
Sport
Shqiptarja që garon për Greqinë fiton medaljen e artë

Atletja shqiptare e hedhjes së shtizës, Elina Xhengo, ka arritur një sukses historik duke fituar medaljen e saj të parë të artë në finalen e Diamond League, që u zhvillua në Zyrih.

Kampionia evropiane e vitit 2022 realizoi një hedhje prej 64.57 metrash, rezultat që i mjaftoi për të siguruar vendin e parë dhe për të dhuruar një paraqitje mbresëlënëse para Kampionatit Botëror të Atletikës që do të mbahet në Tokyo.

Përfaqësuesja e trajnerit Giorgos Botskariov tregoi formë të shkëlqyer dhe u shfaq e gatshme për të hedhur hapin e madh në karrierën e saj, duke sfiduar konkurrencën më të fortë në arenën botërore.

ME TE LEXUARAT

NA SHKRUAJ

Portali Lajmifundit sjell Lajme nga Shqipëria, rajoni dhe bota në kohë rekord. Ju lutemi na kontaktoni nëse doni të kontribuoni me informacione të vlefshme për publikim në portalin tonë.

Kliko për më shumë informacion