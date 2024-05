Shqipëria nuk ndryshon skemë, në fushë skuadra më e mirë e mundshme

Shqipëria, ashtu si Italia do të luajë mbrëmjen e sotme kundër Italisë me një mbrojtje me 3 pasi trajneri Edoardo Reja ka vendosur të mos ndryshojë asgjë nga skema e tre viteve të fundit.

Në portë kapiteni Etrit Berisha do të qëndrojë pas krahëve të Ismajlit, Kumbullës dhe Mihajt. Mungesat nuk do të ndihen në mesfushë ku Bajrami-Bare dhe Abrashi do të formojnë treshen e qëndrës me Hysajn dhe Lenjanin nga krahët.

Për sulmin, Reja ka zgjedhur dyshen më të mirë të mundshme, Broja-Uzuni, zgjedhje kjo e kushtëzuar edhe nga mungesat e shumta në këtë repart. Takimi do tëluhet sonte në orën 20:45 në “Air Albania Stadium”.

Kombëtarja e Italisë do të luajë me një formacion eksperimental në “Arenën Kombëtare” sonte në mbrëmje ku Mancini do të ndryshojë skemën në 3-4-2-1 me debutimin titullar të mbrojtësit të Atalantës, Giorgio Scalvini ndërsa në sulm që nga minuta e parë pritet të luajë Vincenzo Grifo, i mbështetur nga Zaniolo dhe Raspadori.

Fantazisti i Romës do të rikthehet të veshë fanellën e kaltër pas 8 muajve mungesë për shkak të problemeve fizike dhe mungesës në Nations League për shkak të përjashtimit që i bëri trajneri.

Në mbrojtje, në krah të shtatlartit të Atalantës, Scalvini do të rreshtohen Bonucci e Bastoni në linjën treshe përpara portierit titullar, Giggo Donnarumma.

Mesfushë me dy linja të shpejta në krahë si Di Lorenzo e Dimarco, ndërsa Verratti do të ketë në krah njërin mes Barrella-s dhe Tonali-t.