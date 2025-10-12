Shqipëria mund Serbinë në shtëpi, fitorja e djemve kuq e zi tërheq vëmendjen e medias ndërkombëtare
Kombëtarja Shqiptare ka shënuar golin e fitores në ndeshjen e futbollit kundër Serbisë (0-1), e vlefshme për Grupin K kualifikues të Kupës së Botës në Futboll 2026.
Kjo fitore ka tërhequr vëmendjen e medias ndërkombëtare.
Trajneri i ekipit kombëtar serb të futbollit, Dragan Stojkoviç, njoftoi dorëheqjen e tij dje në mbrëmje pas një humbjeje 0-1 në shtëpi ndaj Shqipërisë në kualifikueset për Kupën e Botës 2026.
“Kjo humbje nuk duhej të kishte ndodhur dhe unë pranoj përgjegjësinë për të. Jam këtu për t’u përballur me pasojat”, tha Stojkoviç në një konferencë për shtyp pas ndeshjes, e cila u zhvillua në qytetin jugor të Leskovacit.
”Rezultati ishte shumë i keq, nuk e prisja”, u ankua ai.
Ai shtoi se ia kishte paraqitur dorëheqjen presidentit dhe sekretarit të përgjithshëm të Federatës Serbe të Futbollit.
“Nuk do të shkoj në Andorra për të udhëhequr ekipin në ndeshjen e ardhshme kualifikuese”, tha ai.
I njohur si Piksi kur luante për Jugosllavinë, Stojkoviç, një ish-mesfushor 60-vjeçar, ka qenë në krye të ekipit kombëtar serb që nga viti 2021. Gjatë karrierës së tij, ai gjithashtu drejtoi edhe ”Crvena Zvezda”-n e Beogradit.
ANSA
Shpërthyen festime në Shqipëri pas fitores 1-0 të ekipit të tyre kombëtar të futbollit ndaj Serbisë në ndeshjen e dytë të ndeshjes kualifikuese të Kupës së Botës dje në mbrëmje.
Mijëra tifozë mbushën sheshet në të gjithë vendin, duke valëvitur flamurin kombëtar, duke kënduar dhe kërcyer, mes tingujve të borive të makinave nga shumë makina që ishin mbledhur për këtë rast.
Për shqiptarët, fitorja e sonte ka një rëndësi të dyfishtë.
Përveç faktit se ekipi i tyre pothuajse do të kishte siguruar vendin e dytë në Grupin K, dhe kështu një shans për t’u kualifikuar për fazën eliminatore të Kupës së Botës, shqiptarët po e shijojnë veçanërisht hakmarrjen kundër ekipit kombëtar të një vendi me të cilin kanë ndarë një histori të gjatë dhe të mbushur me konflikte.
TANJUG
Kombëtarja e futbollit të Serbisë u mposht sonte nga Shqipëria në Leskovac me rezultatin 0-1, në ndeshjen e grupit K të kualifikimeve për Kupën e Botës 2026, shkruan agjencia serbe e lajmeve, TANJUG.
Goli i vetëm u shënua nga Ray Manaj në minutën e 45+2.
Ky futbollist nuk e shfrytëzoi penalltinë për Shqipërinë në duelin midis dy ekipeve në Tiranë dhe e festoi golin me simbolin e shqiponjës.
Shanset më të mira për Serbinë u humbën nga Dushan Vlahoviç, së pari në minutën e 30-të, dhe më pas në minutën e 62-të. Tifozët e pakënaqur i kërkuan vazhdimisht trajnerit serb Dragan Stojkoviç në fund të ndeshjes që të largohej
Shqiptarët mund të kishin arritur një triumf më bindës, por Nedim Bajrami humbi një rast në një situatë vetëm për vetëm me portierin Petroviç.
Serbia është tashmë e treta në tabelë me shtatë pikë, katër më pak se Shqipëria dhe një ndeshje më pak dhe përpara është një luftë e vështirë për play-off, ndërsa lider është Anglia me maksimum 15 pikë.
VIJESTI
”Shqipëria çudit”, shkruan gazeta malazeze ”Vijesti”
Manaj tronditi Serbinë (0-1), në momentet e fundit të pjesës së parë, dhe serbët do të duhet të mposhtin Anglinë në ”Wembley” nëse duan të qëndrojnë në garë për vendin e dytë.
Shqipëria mposhti Serbinë në Leskovac në Grupin K, i cili udhëhiqet bindshëm nga Anglia.
Përpara vetëm katër mijë spektatorëve në stadiumin “Duboçica”, goli i Ray Manaj në minutën e parë të kohës shtesë në pjesën e parë vendosi ndeshjen.
Shqipëria ka një avantazh prej katër pikësh ndaj Serbisë në garën për vendin e dytë, por me një ndeshje më shumë.
Një fitore në Andorra muajin e ardhshëm mund t’i çojë shqiptarët në fazën eliminatore, përveç nëse Serbia e mposht Anglinë në ”Wembley”.
Më pas, Shqipëria do të ketë një ndeshje me Anglinë në Tiranë në raundin e fundit.
Autoritetet në Serbi vendosën që ndeshja vendimtare të luhej në Leskovac, në një stadium me kapacitet prej 8 000 vendesh, i cili u ul më tej me 20 për qind për shkak të penalizimit të UEFA-s.
E gjitha kjo sepse ndeshja kundër Anglisë në Beograd muajin e kaluar u shoqërua me protesta masive nga tribunat kundër regjimit të Vuçiçit dhe kërkesa për dorëheqjen e trajnerit Dragan Stojkoviç.
Pati edhe një përleshje në tribuna kur një grup huliganësh të afërt me regjimin filluan të godisnin tifozët që po brohorisnin kundër Vuçiçit.
Për shkak të gjithë kësaj, ndeshja me Shqipërinë u zhvendos në Leskovac dhe nuk kishte bileta në shitje.
Një fitore e merituar për Shqipërinë, megjithëse Serbia ishte më e rrezikshme në gjysmën e parë të ndeshjes. Pasi morën epërsinë, shqiptarët morën kontrollin dhe e ruajtën epërsinë e tyre pa probleme të mëdha.
Në Leskovac pati vetëm tensione sporadike. Himni shqiptar u fishkëllye para fillimit të ndeshjes.
B92
”Një humbje e dhimbshme”, e konsideron media e njohur serbe B92 mposhtjen e Serbisë nga Shqipëria.
Në stadiumin “Duboçica”, skuadra e Serbisë mbeti edhe më prapa në garën për vendin e dytë dhe një vend në fazën eliminatore për Kupën e Botës.
Me këtë humbje, Serbia mbetet katër pikë prapa Shqipërisë, e cila ka një ndeshje më pak të zhvilluar.
Pra, edhe me një fitore ndaj Andorrës pas tre ditësh, fati i “Shqiponjave” nuk është më në duart e tyre.
Trajneri Dragan Stojkoviç vendosi t’u japë një shans dy debutuesve në këtë ndeshje vendimtare — Veljko Milosavljeviç dhe Aleksandar Stankoviç.
Ky i fundit bëri paraqitjen e tij të parë për ekipin kombëtar në të njëjtën datë që babai i tij, Dejan, luajti ndeshjen e tij të fundit — saktësisht 12 vjet më parë