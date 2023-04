Shqipëria e minifutbollit kualifikohet për herë të parë në finalet e një Botërori

Të pakta janë rastet kur sporti shqiptar arrin të jetë konkurrues në rang ndërkombëtar, sidomos kur është fjala për rivalitet me ekipe.

Në sportet kolektive nuk kemi cilësi, ndaj për vite me radhë qëndrojmë në të njëjtat ujëra, pa bërë diferencë e pa mundur të tregojmë superioritet. Ndryshe është situata në sportet individuale, ku peshëngritja, atletika, boksi, gjimnastika, mundja etj, kanë sjellë medalje ndërkombëtare falë cilësive të disa sportistëve elitarë.

Por ka një shenjë të mirë edhe për sportet kolektive, madje për futbollin. Një përfaqësuese e Shqipërisë do të jetë pjesëmarrës enë Kampionatin Botëror dhe këtu bëhet fjalë për përfaqësuesen e futbollit të sallës, e cila ka regjistruar një sukses të pazakontë, sukses që mori formë të plotë ditën e djeshme.

Kështu, Shqipëria e minifutbollit shkruan historinë dhe kualifikohet në Kupën e Botës në Esen të Gjermanisë. Përfaqësuesja “kuqezi” në minifutboll triumfoi me rezultatin 1-4 ndaj Qipros, duke prerë kështu një biletë për të shkuar në Gjermani në muajin qershor.

Ishin qipriotët ata të cilët gjetën të parët rrugën drejt rrjetës, duke realizuar në minutën e 11-të me Tsitsos. Megjithatë vetëm pak minuta më pas, më saktë në minutën e 15-të Endri Kaca barazoi për Shqipërinë, duke e mbyllur pjesën e parë në barazim.

Në pjesën e dytë skuadra “kuqezi” tregoi tjetër fytyrë dhe shënoi edhe tre herë të tjera me Armand Gapi në minutën e 22-të, ndërsa Xhulio Reçi realizoi dy gola të tjetër në minutën e 27-të dhe të 30-të, duke bërë “poker”.

Kështu pas këtij triumfi, djemtë “kuqezi” festuan kualifikimi për herë të parë të Shqipërisë së minifutbollit në një kupë bote. Në qershor do të zhvillohet Botërori në Gjermani dhe Shqipëria do të synojë të paraqitet sa më mirë e me pretendime.