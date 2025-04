Shqipëri-Andorra përballje të hënën në Tiranë, UEFA ia beson sfidën arbitrit austriak

Shqipëria e futbollit pret të hënën (24 mars) në orën 20:45 Andorrën në Tiranë, për sfidën e dytë të Grupit K kualifikues në Kupën e Botës 2026. Tanët e nisën keq fushatën kualifikuese me humbjen 2-0 kundër Anglisë në Londër, teksa kërkohet autokritika.

Tanimë UEFA ka bërë me dije edhe arbitrat që do gjykojnë takimin kundër Andorrës.

Do jetë një trupë nga Austria me kryesor Sebastian Gishamer dhe ndihmësa Roland Rieder, Santino Schreiner dhe Ualter Altmann që do vendosin drejtësinë. Në VAR do jenë Manuel Schuettengruber dhe Sara Telek.