Shorti i “EURO 2024”, Shqipëria dhe Kosova mësojnë kundërshtarët e saj, ja grupet

U hodh në Gjermani, shorti për kualifikueset e Euro 2024 teksa u mësuan edhe kundërshtarët e Shqipërisë apo Kosovës.

Një short emocionues për vetë ndarjet e kombëtareve në faza ku priten përballje të forta me Francën dhe Anglinë që kanë përfunduar në vazon e dytë.

Theksojnë se shtatë grupe do të jenë me nga pesë skuadra pjesëmarrëse dhe tre të tjera me gjashtë.

Grupi A: Spanja, Skocia, Norvegjia, Gjerorgjia,

Grupi B: Holanda, Franca, Irlanda, Greqia,

Grupi C: Italia, Anglia, Ukrainë, Maqedonia e Veriut,

Grupi D: Kroacia, Uellsi, Armenia, Turqia,

Grupi E: Polonia, Cekia, Albania, Ishujt Faraoe, Moldavia.

Grupi F: Belgjika, Austria, Suedi, Azerbajxhani, Estonia.

Grupi G: Hungaria, Serbia, Mali i Zi, Bullgari, Lituania.

Grupi H: Danimarka, Finlanda, Slloveni, Kazakistan, Irlanda e Veriut, San Marino.

Grupi I: Zvicra, Izraeli, Rumania, Kosova, Bjellorusia, Andora.

Grupi J: Portugalia, Bosnje Hercegovina, Islanda, Luksenburg, Sllovaki, Lihtenshtenji.