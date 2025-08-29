LEXO PA REKLAMA!

Shorti i Conference League! Drita dhe Shkëndija do të ndeshen me njëra-tjetrën

Lajmifundit / 29 Gusht 2025, 15:13
Sport

Futbolli shqiptar në Maqedoninë e Veriut dhe Kosovë ka shkruar një faqe të re historie.

Shkëndija e Tetovës dhe Drita e Gjilanit arritën kualifikimin historik në fazën e ligës së Conference League, duke u bërë dy klubet e para shqiptare që arrijnë deri në këtë fazë të garës, pas Ballkanit.

Në orën 13:00 në Monako, u hodh shorti i 36 skuadrave pjesëmarrëse, i cili rezervoi emocione të veçanta: Shkëndija dhe Drita do të përballen mes tyre, duke sjellë një derbi shqiptaro-shqiptar në arenën europiane.

Shorti i Shkëndijës:
* Shkëndija – Slovan Bratislava
* Rajo Vajekano – Shkëndija
* Shkëndija – Jagiellonia
* Drita – Shkëndija
* AEK Larnaka – Shkëndija
* Shkëndija – Shelburn
Shorts i Dritës:
* Drita – AZ Alkmar
* Rajo Vajekano – Drita
* Drita – Omonoia
* KuPS Kuopio – Drita
* Drita – Shkëndija
* Shelburn – Drita
Ky sukses është një arritje historike jo vetëm për dy klubet, por për gjithë futbollin shqiptar.

