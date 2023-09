Sfidon Florian Marku: Pres përballje me boksierët më të mirë, por nuk pranojnë të ndeshen me mua

Florian Marku triumfoi në në Manchester Arena, ku vetëm pas 54 sekondash ka hedhur nokaut irlandezin Dylan Morann. Kjo ndeshje shënoi edhe rikthimin e Markut në ring, pas dëmtimeve që pësoi në Air Albania.



Pas përfundimit të ndeshjes, Marku ka folur për mediat duke thënë se ka punuar shumë për këtë rikthim, ndërsa ka pasur një ftesë për boksierët më të mirë britanikë që të pranojnë një ndeshje me të.

“Kam punuar shumë për këtë rikthim, dua ndeshje të mëdha, boksierët nuk ndeshen me mua, Connor Ben. I pres më të mirët. Dua një ndeshje të fortë dhe do ta shihni se çfarë do tju dhuroj”, u shpreh Marku.