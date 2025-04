Sfida e radhës me Serbinë, kalendari i Shqipërisë në eliminatoret e Botërorit!

Kombëtarja shqiptare ka nisur rrugëtimin në kualifikueset e Kupës së Botës 2026, duke zhvilluar dy ndeshjet e para kundër Anglisë dhe Andorrës, ku regjistroi një humbje dhe një fitore.

Në muajin qershor, kuqezinjtë do të rikthehen në fushë për dy sfida të rëndësishme. Më 7 qershor, Shqipëria do të presë në shtëpi Serbinë, në një ndeshje që pritet të zhvillohet në stadiumin "Arena Kombëtare" në Tiranë, duke filluar nga ora 20:45. Kjo përballje ka një rëndësi të veçantë për tifozët dhe ekipin kombëtar, duke marrë parasysh historinë dhe rivalitetin mes dy skuadrave.

Pas kësaj, më 10 qershor, Shqipëria do të udhëtojë drejt Letonisë për të luajtur në transfertë kundër ekipit vendas. Ndeshja është planifikuar të fillojë në orën 20:45 dhe konsiderohet një mundësi e mirë për kuqezinjtë për të grumbulluar pikë të rëndësishme në grup.

Në muajin shtator, më 9 shtator në orën 20:45, Shqipëria do të presë Letoninë në "Arenën Kombëtare". Ndërsa më 11 tetor, kuqezinjtë do të përballen me Serbinë në transfertë, në një ndeshje që do të zhvillohet po në orën 20:45.

Fushata kualifikuese do të përmbyllet në muajin nëntor me dy ndeshje të fundit. Më 13 nëntor, Shqipëria do të luajë në transfertë kundër Andorrës, ndërsa më 16 nëntor do të presë Anglinë në "Arenën Kombëtare", të dyja ndeshjet duke filluar nga ora 20:45.