Serie A/ Shkarkohet Inzaghi, gjendet shpejt zëvendësuesi i tij

Tani është zyrtare: Pippo Inzaghi shkarkohet nga Salernitana dhe në vend të tij zgjidhet Fabio Liverani. Humbja në shtëpi kundër Empolit e bëri të komplikuar garën për të qëndruar në Serie A, me Salernitanën gjashtë pikë prapa zonës së sigurisë.

Liverani ka nënshkruar kontratë me klubin Granata deri në qershor me opsion edhe një sezon tjetër në rast shpëtimi. Aventura e tij e fundit daton në vitin 2022 me Cagliari-n, në Serinë B.

Dy fitore, katër barazime dhe dhjetë humbje në gjashtëmbëdhjetë ndeshjet e Serie A të luajtura pas lamtumirës së Paulo Sousa-s.

Ishte e parashikueshme që Inzaghi mund të hiqej siç ndodhi tashmë.