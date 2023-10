Seferi nuk di të ndalet, shënon golin e dytë për Shqipërinë

Shqipëria udhëheq 3-0 ndaj Çekisë me një tjetër gol të jashtëzakonshëm të realizuar nga i përhershmi Jasir Asani, ylli i Kombëtares kuqezi, në nisje të takimit dhe nga Taulant Seferi dy gola.

Po ashtu si ndaj Polonisë, Asani mori një top në krahun e djathtë të sulmit tonë dhe më një goditje të fuqishme nga jashtë zonës e dërgoi topin në portën e çekëve.

Ndërkohë, në minutën e 40 Çekia mori një tjetër goditje, pasi Chytil u ndëshkua me kartonin e kuq. Miqtë e dërguan topin në rrjetë, duke festuar barazimin, por arbitri, me ndihmën e VAR, anuloi golin dhe ndëshkoi futbollistin çek me kartonin e dytë të verdhë për prekje të topit me dorë.

Në minutën e 51-të, Taulant Seferi shënoi golin e dytë për Shqipërinë, pasi një kundërsulmi perfekt të kuqezinjve. Në minutën e 73, sërish Seferi, pasi një asisti fantastik nga Daku vulosi fitoren duke shënuar golin e tretë.